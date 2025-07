L’Inter guarda avanti ma senza rinunciare alle certezze. In queste ore si intensificano le voci sull’interesse concreto per Ademola Lookman

Redazione1908 16 luglio - 19:17

L’Inter guarda avanti, ma senza rinunciare alle sue certezze. In queste ore si intensificano le voci sull’interesse concreto per Ademola Lookman, esterno offensivo dell’Atalanta che ha già manifestato chiaramente la volontà di trasferirsi a Milano.

E mentre i dirigenti nerazzurri preparano la prima offerta ufficiale per il club bergamasco, da Viale della Liberazione arriva un messaggio netto: “A prescindere dall’interesse per Lookman, il club non contempla l’uscita di Thuram", segnala Fabrizio Biasin.

Un virgolettato chiaro, che fissa i paletti della strategia interista: il possibile arrivo di Lookman non è legato a una cessione. In particolare, Marcus Thuram è considerato intoccabile. L’attaccante francese è ritenuto centrale nel progetto tecnico.

"A prescindere dall’interesse per Lookman (il giocatore vuole solo l’Inter, l’Inter prepara la prima offerta per l’Atalanta), il club non contempla l’uscita di Thuram", la chiosa di Biasin.

L’eventuale innesto dell’esterno nigeriano arricchirebbe ulteriormente il reparto offensivo, che conterebbe su Lautaro, Thuram, Lookman, Bonny e Pio Esposito.

La linea dell’Inter è però definita: non ci saranno cessioni eccellenti in attacco per finanziare l’operazione. Thuram, nonostante le sirene dalla Premier, è considerato un pilastro. Il club vuole affiancargli giocatori complementari, senza sacrificare il suo rendimento e il suo potenziale.