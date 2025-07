Di tanto in tanto, ritornano le voci che mettono in dubbio il futuro interista di Marcus Thuram. Il punto di vista di Fabrizio Biasin

In un periodo di calciomercato ricco di indiscrezioni e sussurri, la voce di Fabrizio Biasin arriva come una smentita secca alle voci che vorrebbero Marcus Thuram in partenza dall’Inter.

Il giornalista, sempre molto vicino alle vicende nerazzurre, ha infatti commentato con fermezza i recenti rumors che parlano di un possibile interesse dalla Premier League per l’attaccante francese. Si faceva, per esempio, il nome del Manchester United.

"Se Thuram vuole andare al Manchester United e arriva un'offerta, state pur certi che l'Inter ascolta l'offerta. Ma Thuram vuole andare via? È arrivata un'offerta? Io vi assicuro che è no da una parte e no dall'altra", ha dichiarato Biasin.

Parole chiare, che sembrano allontanare ogni possibile scenario di cessione. Secondo il giornalista, non solo il giocatore non avrebbe alcuna intenzione di lasciare Milano, ma al momento non ci sarebbe neanche una proposta concreta da parte dei Red Devils o di una qualunque squadra inglese.

L’Inter, dunque, resta salda nella sua posizione, ma al tempo stesso mantiene un atteggiamento pragmatico: in caso di un’offerta davvero importante, verrà presa in considerazione, come accade per ogni grande club.

Tuttavia, il punto chiave resta la volontà del giocatore, che secondo Biasin non avrebbe espresso alcun desiderio di cambiare aria. Arrivato a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach, Thuram si è subito inserito nel sistema di gioco di Simone Inzaghi, formando con Lautaro Martínez una delle coppie offensive più efficaci della Serie A. Le sue prestazioni hanno attirato l'interesse di club esteri, ma l'intenzione dell'attaccante è chiara: restare all'Inter.