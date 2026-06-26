Sembrava una trattativa sul punto di saltare, invece il Como ha deciso di formulare un'offerta al Real Madrid per Nico Paz. Niente Premier o Inter per il centrocampista argentino che giocherà per la terza stagione consecutiva in riva al lago. Fabrizio Biasin su X sottolinea quali saranno le priorità dell'Inter in questa sessione di mercato.

"Nico Paz ha sempre voluto rimanere al Como - Il Como ha dimostrato di avere la forza per trattenerlo - L’Inter non ha mai pensato di prendere Nico Paz. Portiere, esterno dx, due difensori, centrocampista: i nerazzurri hanno un piano mercato stabilito da tempo e nessuna fretta".