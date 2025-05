"Rimarrei se vincessi la Champions? Ottimo tema, perché diamo tutti per scontato che Inzaghi l’anno prossimo resterà perché in questo momento c’è tutto l’entusiasmo del mondo. Poi però finisce la stagione e sappiamo cosa succede in Italia se poi non vince campionato e Champions League. Io credo che l’incontro che poi dovranno fare a fine stagione per pianificare la prossima non sia così scontato e banale, perché Simone Inzaghi è al quarto anno e sarebbe al quinto. Credo che a questo punto, dopo aver fatto tutto quello che ha fatto, qualche minima pretesa la vorrà avere. E vorrà avere delle risposte. Non è un problema di ingaggio, è un problema di prospettive, perché fare meglio di così non è così facile. Quindi non credo che sia una cosa così banale".