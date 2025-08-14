In queste ore è arrivata la notizia della trattativa tra Inter e Roma per Manu Koné, centrocampista di 24 anni dei giallorossi. Sul suoi profili social, Fabrizio Biasin ha dato alcuni aggiornamenti sull'affare:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin: “L’Inter prepara la prima offerta per Koné. La verità su Frattesi nella trattativa”
calciomercato
Biasin: “L’Inter prepara la prima offerta per Koné. La verità su Frattesi nella trattativa”
In queste ore è arrivata la notizia della trattativa tra Inter e Roma per Manu Koné, centrocampista di 24 anni dei giallorossi
"Roma-Koné-Inter: - L’Inter prepara la prima offerta per Koné (non ancora presentata ufficialmente) - Frattesi non rientra nell’operazione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA