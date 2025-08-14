FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin: “L’Inter prepara la prima offerta per Koné. La verità su Frattesi nella trattativa”

calciomercato

Biasin: “L’Inter prepara la prima offerta per Koné. La verità su Frattesi nella trattativa”

Biasin: “L’Inter prepara la prima offerta per Koné. La verità su Frattesi nella trattativa” - immagine 1
In queste ore è arrivata la notizia della trattativa tra Inter e Roma per Manu Koné, centrocampista di 24 anni dei giallorossi
Marco Macca Redattore 

In queste ore è arrivata la notizia della trattativa tra Inter e Roma per Manu Koné, centrocampista di 24 anni dei giallorossi. Sul suoi profili social, Fabrizio Biasin ha dato alcuni aggiornamenti sull'affare:

Biasin: “L’Inter prepara la prima offerta per Koné. La verità su Frattesi nella trattativa”- immagine 2
Getty Images

"Roma-Koné-Inter: - L’Inter prepara la prima offerta per Koné (non ancora presentata ufficialmente) - Frattesi non rientra nell’operazione".

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA