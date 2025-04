Nell'ultima puntata di Area frutta, in onda sul canale YouTube di Chiamarsi Bomber, Fabrizio Biasin ha risposto alle domande sul tema sul futuro di Simone Inzaghi all'Inter, da alcuni messo in discussione:

"Il destino di Inzaghi è un tema che non esiste, dato che a prescindere da come finirà la stagione arriverà il rinnovo di contratto, credo prima del Mondiale per Club. Noi giudichiamo Inzaghi ogni settimana, come se fosse un pulcino arrivato lì per caso. E' all'Inter da 4 anni, ha portato centinaia di milioni, e un allenatore così un allenatore non lo caccia mai".