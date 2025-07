L’Inter continua a lavorare sottotraccia per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione, e uno dei nomi che resta in cima alla lista dei desideri è quello di Giovanni Leoni . Il giovane difensore classe 2006, attualmente al Parma, è seguito con grande attenzione da diversi club italiani ed europei, ma l’Inter sembra intenzionata a muoversi con decisione.

Su X Fabrizio Biasin fa il punto della situazione riguardo all'interesse dei nerazzurri per il difensore. "L’Inter proverà un affondo per Leoni dopo aver liberato un po’ di spazio in rosa. L’interesse per il giocatore resta vivissimo, confermato anche ieri nell’incontro con l’intermediario".