Marco Astori Redattore 20 febbraio 2025 (modifica il 20 febbraio 2025 | 12:01)

L'Inter sta già lavorando per il mercato estivo: tante le operazioni che il club nerazzurro dovrà portare a termine, in entrata e in uscita. E Fabrizio Biasin, sul canale YouTube IoTifoInter, ha già fatto qualche nome: "Sicuramente deve arrivare un difensore centrale e ci stanno lavorando. Sicuramente bisognerà rivedere il reparto offensivo: sappiamo che sarebbe bellissimo portare qui Nico Paz, è complicato ma i rapporti tra la famiglia del giocatore e Zanetti sono importanti.

La speranza è che si riesca a trovare la chiave per portarlo a Milano: non ci sono minime certezze, inutile fare promesse. Ma una speranza c'è. Piace Castro del Bologna, anche se al momento non c'è nulla di concreto: è una preferenza e fa capire che in attacco vogliono e devono fare tante cose. Poi starei attento al mercato sudamericano, c'è chi sta osservando".