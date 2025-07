Negli studi di Telelombardia, Fabrizio Biasin ha risposto ad alcune domande sul mercato in uscita dell'Inter

Negli studi di Telelombardia, Fabrizio Biasin ha risposto ad alcune domande sul mercato in uscita dell'Inter e, nello specifico, sulle voci riguardo una possibile partenza di Marcus Thuram. Ecco le sue parole:

"Lookman? C'è chi dice che possano arrivare sia lui che Leoni senza che vada via nessuno, io questo non lo credo possibile. L'Inter non può fare un mercato da -150 milioni di euro. Ma ci sono 3-4 giocatori da piazzare, che possono fruttare 30-50 milioni".