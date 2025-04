"Non commenterò nessun nome qui", ha detto Freund a "Spox" quando gli è stato chiesto di Luis Henrique. Il direttore sportivo ha sottolineato: "Abbiamo una squadra davvero buona con un'energia davvero buona e vogliamo vedere come possiamo migliorare questa squadra in aree specifiche. Vogliamo anche dare ai nostri giocatori di talento la possibilità di giocare più minuti. È importante per noi che, accanto ai giocatori affermati, abbiamo anche giocatori giovani e affamati che possono svolgere un ruolo importante". Luis Henrique è seguito con molta attenzione anche da altri club, in particolare l'Inter che vede nel brasiliano il profilo giusto per rinforzare la fascia destra.