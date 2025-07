C'è un nome nuovo per il centrocampo dell'Inter e l'indiscrezione arriva direttamente dalla BILD, nota testata tedesca

C'è un nome nuovo per il centrocampo dell'Inter e l'indiscrezione arriva direttamente dalla BILD, nota testata tedesca vicina alle vicende di casa Bayern Monaco. Secondo quanto riferito, infatti, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino João Palhinha, centrocampista del Bayern, arrivato la scorsa stagione dal Fulham per 51 milioni di euro ma mai davvero al centro del progetto dei bavaresi. Si legge:

"Secondo SPORT BILD, il portoghese sarebbe un candidato per l'Inter. La finalista di Champions League sta subendo importanti cambiamenti. L'Inter starebbe prendendo in considerazione Palhinha, e il Bayern sarebbe disposto a negoziare una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro".

"Il portoghese (con contratto fino al 2028) è arrivato dal Fulham per 51 milioni di euro prima della scorsa stagione, ma non è mai diventato titolare fisso e non ha familiarità con lo stile di gioco dei bavaresi. Ha collezionato solo 25 presenze ufficiali".