BILD – Kimmich, futuro lontano dal Bayern: Inter tra i club interessati, ma…

Il futuro di Joshua Kimmich al Bayern è sempre più incerto. Secondo quanto riportano in Germania, il club bavarese, stanco di aspettare una risposta dal giocatore e dall'entourage, avrebbe ritirato l'ultima offerta di rinnovo. Una partenza in estate non è certa, ma sta diventando sempre più probabile.

Secondo quanto riportato dalla BILD, tra i club interessati a Kimmich c'è anche l'Inter. "Se il giocatore dovesse trasferirsi, probabilmente lo farebbe solo in uno dei club più importanti in assoluto in Spagna o Inghilterra. La Serie A, d'altro canto, potrebbe non essere abbastanza attraente dal punto di vista sportivo. Nonostante l'Inter sia un top club, il più pagato della rosa, Lautaro Martinez, guadagni 9 milioni di euro, decisamente meno di quanto guadagna attualmente Kimmich a Monaco".