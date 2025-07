L'estate dell'Inter è iniziata in maniera frenetica, con tre acquisti già messi a segno, e potrebbe continuare in modo ancor più intenso

Marco Macca Redattore 8 luglio 2025 (modifica il 8 luglio 2025 | 15:32)

L'estate dell'Inter è iniziata in maniera frenetica, con tre acquisti già messi a segno, e potrebbe continuare in modo ancor più intenso, anche dal punto di vista delle cessioni. Pure in difesa, dove Bisseck, uno dei nomi più caldi in uscita, potrebbe non essere l'unico a partire. Scrive Tuttosport:

"In difesa l’apriscatole è Yann Bisseck, uno dei giocatori rientrati in anticipo dal Mondiale per club. Prima di un’annata in chiaroscuro, il tedesco era il nuovo su cui rifondare la difesa. Ora non sarà certo scaricato, ma può rappresentare una ghiotta occasione di plusvalenza: c’è l’Aston Villa e non solo".

"I 30/35 milioni che porterebbe in cassa servirebbero per puntare su Giovanni Leoni del Parma o Joni De Winter del Genoa, i primi nell’indice di gradimento nerazzurro. Nel reparto è da monitorare anche il futuro di Benjamin Pavard, anche perché il padel non è piaciuto a nessuno".

(Fonte: Tuttosport)