Servirebbero 120 milioni per portarlo via senza trattare: il club nerazzurro si accontenterebbe ovviamente di molto meno

Daniele Vitiello Redattore/inviato 9 luglio 2025 (modifica il 9 luglio 2025 | 10:02)

Sembra il mercato delle clausole, o quantomeno il periodo, quello che sta attraversando l'Inter. Non soltanto per il discorso Dumfries, che sicuramente genera apprensione, ma anche per altri nomi, come ad esempio Yann Bisseck, che di sicuro in questo senso lascia più tranquilli. Sul tedesco pende infatti un'etichetta esagerata, da addirittura 120 milioni. Scrive il Corriere dello Sport:

"Ci fosse un club disposto a pagarla, l’Inter non si dispererebbe, anzi spalancherebbe le porte. Il tedesco, infatti, è tra gli elementi che viale Liberazione ha messo in preventivo di vendere per finanziare il resto del mercato. L’acquisto di Leoni in particolare. Saranno sufficienti 35-40 milioni, circa un terzo della clausola, per vedere il difensore fare le valigie.

In Premier sono diversi i club che hanno drizzato le antenne. E all’Inter non resta che aspettare. Anche nel caso di Bisseck, sono stati i suoi procuratori a chiedere l’inserimento dell’opzione. Ma, nella sostanza, non è stata altro che una blindatura supplementare. Un po’ come accade in Spagna, con clausole dalla entità “monstre” che scoraggiano chiunque e obbligano ad approcciare il club proprietario del cartellino".