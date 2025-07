Non solo Dumfries: anche nel contratto di Yann Bisseck è presente una clausola rescissoria che permetterebbe al difensore tedesco di liberarsi

Marco Macca Redattore 8 luglio 2025 (modifica il 8 luglio 2025 | 16:17)

Non solo Dumfries: anche nel contratto di Yann Bisseck è presente una clausola rescissoria che, a livello teorico, permetterebbe al difensore tedesco di liberarsi e lasciare l'Inter.

A riferirlo è Sport Mediaset, secondo cui la clausola in questione, pari a 120 milioni di euro, sarebbe valida (come per Dumfries), fino alla fine del mese di luglio. Si legge:

"La notizia - raccolta in esclusiva - riguarda la presenza di una clausola da 120 milioni, valida a luglio solo per il mercato estero, inserita al momento della firma. Scelta fortemente voluta dagli agenti, come dimostra il precedente contratto del tedesco".

"L'Inter, infatti, lo prelevo dai danesi dell'Aarhus pagando la clausola da 7 milioni. Bisseck ha un contratto fino al 2029 e il prezzo alto della clausola è dovuto all'investimento fatto dai nerazzurri. Difficile o forse impossibile che arrivi una squadra disposta a pagare i 120 milioni, ma la cifra, chiaramente ispirata a quelle maxi inserite in tanti contratti in Spagna, consente all'Inter di monetizzare più possibile in caso di eventuale cessione del difensore".

(Fonte: Sport Mediaset)