"Nessuna svendita, l’Inter vuole dettare le sue condizioni. Il discorso vale per gli esuberi, ma anche per gli altri giocatori della rosa e il riferimento va in primis a Yann Bisseck. Il gigante tedesco ha diversi estimatori in Premier League, i suoi 24 anni lo rendono un elemento appetibile per il futuro e alla luce di tutto questo i nerazzurri valutano il suo cartellino 40 milioni. Dai club inglesi servirebbe dunque un assalto deciso per far vacillare i dirigenti interisti e, se proprio si potesse scegliere, in quel ruolo il sacrificabile sarebbe Pavard per una questione di età (il francese ha 29 anni) e per un ingaggio pesante che si aggira sui 5 milioni", spiega il Corriere dello Sport.