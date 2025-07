L'eventuale acquisto di Leoni sarebbe a prescindere dall'uscita di uno tra Bisseck e Pavard: ecco l'incastro e la situazione

Matteo Pifferi Redattore 28 luglio 2025 (modifica il 28 luglio 2025 | 11:16)

Giovanni Leoni è l'obiettivo principale per l'Inter per rinforzare la difesa. Un profilo giovane, di prospettiva ma che ha già dimostrato il suo valore nel primo anno in Serie A con la maglia del Parma.

Nelle scorse settimane si è parlato anche di un interesse dell'Inter per Koni De Winter del Genoa ma la priorità era e resta Leoni. "Leoni e basta. Il gioiello del Parma è il rinforzo che l’Inter ha scelto per la difesa. Lui e soltanto lui: non esistono né alternative né piani B", spiega infatti il CorSport che esclude De Winter come alternativa a Leoni ma non come profilo che l'Inter potrebbe tenere in considerazione in caso di altre uscite.

"Tutto ciò per dire che De Winter è stato accantonato? Come alternativa al difensore del Parma, sì. Ma va ancora tenuto in considerazione come eventuale sostituto di Bisseck o, a questo punto, pure di Pavard. Del resto, è proprio quello il ruolo del belga: braccetto. Non è detto, però, che uno tra il tedesco o il francese parta. Al contrario, l’idea dell’Inter è che restino entrambi. Tuttavia, i piani potrebbero cambiare nel caso in viale Liberazione venisse recapitata un’offerta ritenuta irrinunciabile. Se n’è parlato a lungo soprattutto per Bisseck. Ma il grande interesse manifestato da alcune squadre di Premier, almeno finora, non si è tradotto in proposte concrete. Forse anche perché il difensore nato a Colonia non ha mai alimentato certi movimenti, dando comunque la preferenza a proseguire la sua avventura nerazzurra"

Diverso il discorso per Pavard, che è stato pagato una trentina di milioni solo due estati fa e che ha già compiuto 29 anni: difficile, quindi, che possa essere l’oggetto di proposte che facciano cambiare i programmi del club nerazzurro. Tanto più che il cartellino di De Winter è tutt’altro che a buon mercato, visto che siamo nell’ordine dei 25 milioni di euro", chiosa il quotidiano.