È atterrato a Milano il vice presidente del Galatasaray, Abdullah Kavucku: è arrivato in città per chiudere col Milan la questione Morata che poi si trasferirebbe a Como."Eccessivo pensare che un dirigente così importante per il club turco venga qui solo per parlare della cessione di un calciatore. Potrebbe essere arrivato in Italia sia per Calhanoglu sia per parlare con il Napoli per Osimhen per il quale De Laurentiis chiede i 75 mln della clausola sul contratto del giocatore". A Skysport così Luca Marchetti ha spiegato dell'arrivo in Italia del dirigente della società turca.