Gianni Pampinella Redattore 21 agosto - 11:13

La trattativa tra il Bologna e Kristjan Asllani si è improvvisamente arenata e ora rischia seriamente di saltare, proprio quando sembrava a un passo dalla chiusura. Nonostante l’accordo trovato con l’Inter per il trasferimento a titolo definitivo – 10 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita – la fumata bianca tarda ad arrivare.

"Il giocatore aveva chiesto 2 milioni netti di ingaggio, avrebbe accettato un quadriennale da 1,8. Il Bologna non è andato oltre un triennale con opzione da 1,6, che per base fissa è quanto percepiscono pure ‘le stelle’ Orsolini e Immobile. Ma è soprattutto un’altra la partita che rischia di far saltare l’operazione", sottolinea il Resto del Carlino.

"Il Bologna non garantisce al giocatore il posto in lista Uefa, a meno che non parta nel finale di mercato uno tra Moro e Fabbian, dato che staff tecnico e dirigenziale, per difendere l’unità del gruppo che è stato marchio di fabbrica delle ultime stagioni, non intende privare della possibilità di giocare l’Europa League quei giocatori che l’hanno conquistata e che sono rimasti, seppur con qualche eccezione già discussa e affrontata come De Silvestri. Da qui l’impasse, perché il Bologna vede Asllani come un calciatore ancora alla ricerca della definitiva consacrazione e il ragazzo vuole arrivare in un Bologna che lo faccia sentire importante".

(Resto del Carlino)