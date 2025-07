Il club rossoblu potrebbe andare sul mercato se non trovasse un accordo col Milan per il ritorno del centrocampista

Il club rossoblu potrebbe andare sul mercato se non trovasse un accordo col Milan per il ritorno del centrocampista Pobega, ma ci sono anche altri obiettivi tra cui un giocatore dell'Inter.

“Il Bologna cerca un rinforzo di peso per sopperire alla mancata conferma di Tommaso Pobega. In realtà il mediano potrebbe anche tornare ma solo se il Milan accetterà una valutazione non superiore a 8 milioni. Se ci sarà da spendere di più, si andrà su un profilo di livello superiore come Rolando Mandra-gora (pupillo di Italiano, in scadenza con la Fiorentina nel 2026), Kristian Thorstvedt del Sassuolo o Kristjan Asllani dell'Inter”, scrive il Corriere di Bologna .