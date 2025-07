"A centrocampo servono rinforzi per garantire a Freuler un supporto, e magari anche un cambio. Con le sue 185 presenze in A, le coppe europee (ha giocato Champions e Europa League con l’Atalanta), quello di Pessina è un profilo perfetto per Italiano. Non l’unico nome di mercato. Si cerca anche Fabio Miretti, 21 anni, tornato alla Juventus (ma un prestito non è quello che sta cercando il Bologna). Piace anche Asllani in uscita dall’Inter", scrive La Gazzetta dello Sport.