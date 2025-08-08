Bonanni: “Lookman sta facendo una brutta figura. Sta sbagliando sia con Inter che con Atalanta”

​​​​​​​"Dispiace sempre, chi ci rimette è sempre il giocatore, che fa una figura poco seria nei confronti di una società che ha creduto in te. Sta sbagliando lui, ma è anche vero che se il giocatore decide di andare via, giusto rispettare i contratti ma anche la società deve trovare una soluzione e non impuntarsi. Lui sta sbagliando al 100% nel non presentarsi agli allenamenti. Non è giusto nei confronti dell'Inter, perché poi dovrà rimettersi in condizione e ci metterà del tempo. E poi non è giusto per lui e per l'Atalanta".