Dell'affare Lookman e della trattativa con l'Inter, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio l'ex giocatore Bonanni:
Bonanni: “Lookman sta facendo una brutta figura. Sta sbagliando sia con Inter che con Atalanta”
Che ne pensa del caso Lookman?
"Dispiace sempre, chi ci rimette è sempre il giocatore, che fa una figura poco seria nei confronti di una società che ha creduto in te. Sta sbagliando lui, ma è anche vero che se il giocatore decide di andare via, giusto rispettare i contratti ma anche la società deve trovare una soluzione e non impuntarsi. Lui sta sbagliando al 100% nel non presentarsi agli allenamenti. Non è giusto nei confronti dell'Inter, perché poi dovrà rimettersi in condizione e ci metterà del tempo. E poi non è giusto per lui e per l'Atalanta".
