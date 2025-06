Nel suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari, esperto di mercato, ha fatto il punto in casa Inter, focalizzandosi soprattutto sull'attacco

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari , esperto di mercato, ha fatto il punto in casa Inter , focalizzandosi soprattutto sull'attacco: "L’obiettivo conclamato per il reparto avanzato è l’attaccante del Parma Bonny , per il quale le due società hanno già reperito un accordo di massima spinto dalla volontà del giocatore che ha già detto sì da tempo ai vice campioni d’Europa.

Per sviluppare la rivoluzione avanzata con un altro innesto, tuttavia, sarà necessario procedere all’uscita di Mehdi Taremi. Al momento non si sono manifestati contatti diretti tra la società nerazzurra ed altre squadre, anche se l’agente del giocatore sta scandagliando il mercato alla ricerca di una destinazione per il suo assistito, con particolare attenzione al campionato turco, In questo senso va segnalato qualche dialogo più approfondito da parte dello stesso con il Besiktas, alla ricerca di un centravanti in vista del presumibile addio di Ciro Immobile.