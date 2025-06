Yoan Bonny è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter . Ci siamo, gli accordi tra le parti sono totali e - come appreso da FCIN1908.it - in tarda serata lunedì 30 giugno l'attaccante è atteso a Milano.

Nella giornata di domani - martedì 1 luglio - visite mediche all'Humanitas e firma per l'attaccante: sta per iniziare la sua avventura in nerazzurro. Domani solo controlli all'Humanitas per il giocatore, al CONI invece andrà successivamente. Diventerà così un nuovo rinforzo a disposizione di Cristian Chivu, che lo ha già allenato a Parma.