Yoan Bonny è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter. Fabrizio Romano fa sapere che la trattativa è alle battute finali per l’attaccante, in arrivo dal Parma. Dialoghi nelle fasi conclusive tra le parti.

Non cambiano i piani del club nerazzurro per l’attacco, nonostante i rumors: Pio Esposito è pronto a rimanere e appunto c’è Bonny in arrivo.