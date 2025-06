La chiave per chiudere l'operazione Inter-Bonny può essere uno dei due fratelli Esposito. Non Pio, ma Sebastiano, che farebbe il percorso inverso del centravanti. Ecco lo scenario secondo Alfredo Pedullà :

" L’Inter viaggia veloce in direzione Bonny , come anticipato oltre un mese fa. Il famoso “profilo che piace di più” tra gli attaccanti valutati, senza escludere che si possa fare più avanti un altro innesto nel reparto offensivo.

La valutazione del Parma è di oltre 20 milioni, ma può esserci una contropartita tecnica. E al club emiliano piace Sebastiano Esposito, reduce dal prestito di Empoli, che ha giocato da titolare nell’esordio nerazzurro di poche ore fa al Mondiale per Club. Esposito una chiave per mandare Bonny alla corte di Chivu, il Parma gradisce: lavori in corso per trovare la totale e definitiva quadratura", si legge sul sito del giornalista.