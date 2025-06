Arrivano novità anche da Parma sulla trattativa in corso con l’Inter per Ange-Yoan Bonny: si chiude con o senza contropartite? Le ultimissime

Arrivano novità anche da Parma sulla trattativa in corso con l’Inter per Ange-Yoan Bonny. Come sottolinea parmalive.com, “Bonny resta molto vicino all'Inter.