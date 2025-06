"Tutto sistemato, anche l’ultimo passaggio. Che non era quello dell’accordo, ma dell’ok definitivo del patron del Parma, Krause, all’operazione messa in piedi dal suo amministratore delegato, Federico Cherubini. Semaforo verde per Bonny all’Inter: 24 milioni di euro più due di bonus, questa è la cifra che era stata già stabilita la scorsa settimana. Il giocatore svolgerà le visite mediche domani a Milano, per la verità potrebbe sbarcare in città già questa sera. Dettagli: la firma arriverà per un quinquennale da due milioni di euro netti a stagione, più i soliti bonus a rendimento. Si tratta di acquisto a titolo definitivo, a dimostrazione di come l’Inter creda fortemente nel tipo di investimento. A maggior ragione dopo l’arrivo in panchina di Chivu, che a Parma ha contribuito alla consacrazione dell’attaccante", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Negli Usa? Bonny lascia dunque Ibiza, dove in questi giorni si è allenato con il suo preparatore personale Alex Frustaci in attesa della fumata bianca. Non ha mai preso in seria considerazione altre destinazioni, l’Inter era in cima alle sue preferenze, lo stesso Chivu ha avuto un ruolo centrale nell’affare. Dopo le visite, il francese potrebbe raggiungere direttamente il gruppo nerazzurro (che nel frattempo si è ridotto per via dei contrattempi fisici) negli Stati Uniti. Ovviamente se, come tutti sperano in casa nerazzurra, il risultato di oggi con il Fluminense dovesse essere positivo", aggiunge il quotidiano.