Come sottolinea Tuttosport, per Bonny manca solo l’accordo definitivo. "L’Inter, anche per evitare un possibile ritorno di fiamma del Napoli o l’inserimento di altri club, vuole chiudere, anche perché, in caso di approdo alla seconda fase del Mondiale per club, fra il 27 giugno e il 3 luglio potrà sostituire alcuni giocatori in rosa e potrebbe anche pensare di far arrivare Bonny negli States per un primo assaggio di nerazzurro".