Si intensificano i contatti sull'asse Inter-Parma per raggiungere l'intesa definitiva per il trasferimento dell'attaccante

Daniele Vitiello Redattore/inviato 24 giugno 2025 (modifica il 24 giugno 2025 | 09:07)

"L’Inter sta preparando quella che ritiene possa essere l’offerta finale e decisiva per portare in nerazzurro Bonny. Questione di poche ore o di pochi giorni e partirà il nuovo assalto", spiega il Corriere dello Sport in edicola stamattina.

I nerazzurri hanno tutta l'intenzione di chiudere a stretto giro, regalando a Chivu il rinforzo per l'attacco che indubbiamente serve. Si legge: "Sostanzialmente sarà un mini-rilancio. Nel senso che la distanza tra domanda ed offerta era già ridotta - appena qualche milione di euro - e servirà poco per migliorarla. Marotta e Ausilio, infatti, hanno messo sul tavolo 22 milioni più 3 di bonus. Mentre il Parma ha continuato ad insistere per avere tutti i 25 milioni della valutazione dell’attaccante francese, senza alcuna variabile.

Tutto lascia credere che la trattativa sia in dirittura d’arrivo. Anche perché l’Inter, a questo punto, ha pure fretta di chiudere. Non tanto per poter “spedire” Bonny subito negli Usa per aggiungerlo alla truppa di Chivu. Semmai per completare una prima fase del mercato in entrata, per poi dedicarsi alle uscite decisive per raccogliere le risorse necessarie per raggiungere gli ulteriori obiettivi".

Si lavorerà intensamente nelle prossime ore sull'asse consolidato con il Parma. La trattativa è già avviata e c'è fiducia di chiudere presto: "Ora quegli stessi buoni rapporti dovrebbero consentire di chiudere l’operazione Bonny, senza interferenze o intromissioni di altre squadre, e con reciproca soddisfazione. Che, nel caso dell’Inter, significa anche avere il via libera per la formula desiderata. Vale a dire un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Tale modalità, peraltro, non impedirebbe che un altro giocatore faccia il percorso inverso di Bonny, ovvero viaggiare da Milano e Parma.

Il candidato forte a farlo è Sebastiano Esposito, titolare nelle prime due gare al Mondiale per club e, nell’ultima stagione, in prestito all’Empoli (10 reti in 39 presenze), che, dopo la retrocessione non l’ha riscattato. Il suo contratto è in scadenza nel 2026, quindi in Emilia si trasferirebbe a titolo definitivo, per una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Bisogna però fare attenzione alla Fiorentina, che potrebbe inserirsi, magari a cifre più alte (12 milioni): Sebastiano Esposito piace molto anche ai viola".