Dopo la rete segnata al River in tanti parlano della permanenza possibile di Pio in prima squadra. Gli interisti potrebbero esserne felici

La rosea specifica sul suo futuro che il club nerazzurro ha chiuso per Bonny che sarà la terza punta. "Ma ai piani alti - aggiunge il sito della rosea - hanno puntato anche Hojlund. Il danese è esploso con la Dea e arriva da due annate con lo United (l’ultima di queste ombrosa). Esposito ha totalizzato la stagione dello Spezia con 19 gol in 40 partite compresi i playoff. Uno così l'Inter deve tenerselo stretto". Insomma si diceva anche prima del gol al River che l'Inter avrebbe valutato il giocatore nelle gare del Mondiale per Club prima di decidere del suo destino. E tutti gli occhi degli interisti sono puntati su di lui da questa notte perché la sua storia piace. Perché se si parla così spesso di linea giovane da adottare cominciare da Pio sembra proprio la cosa giusta da fare.