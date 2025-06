L'Inter è pronta ad accogliere l'attaccante che, salvo sorprese, sarà il prossimo rinforzo offensivo per Chivu

L'Inter è pronta ad accogliere Ange-Yoan Bonny. Salvo sorprese l’attaccante francese sarà il prossimo rinforzo offensivo per la rosa di Cristian Chivu. Parma e Inter si sono già virtualmente strette la mano: manca solo l’ultimo vertice operativo per definire i dettagli dell’accordo, ma la fumata bianca è ormai solo una questione di tempo.

"Siamo ormai al conto alla rovescia per Bonny all’Inter. Presto Chivu avrà il suo nuovo/vecchio attaccante, Parma e Inter si sono già virtualmente stretti la mano per il passaggio del francese in nerazzurro, si tratta solo di capire come coprire la cifra complessiva dell’affare, che sarà fissato a una cifra tra i 23 e i 25 milioni di euro", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Da approfondire, in un vertice risolutivo che i due club avranno all’inizio della prossima settimana, ci sono i bonus, la formula – se titolo definitivo o prestito con obbligo “mascherato” – e anche la possibilità che venga inserita una contropartita di gradimento dei gialloblù, con Sebastiano Esposito in prima fila. Ma la fumata bianca non è in discussione. Bonny ha già detto sì all’Inter, mettendo in prima i nerazzurri nonostante l’interesse nei suoi confronti di Napoli e Roma".

"Negli Usa? Ci sarà tempo per stabilire i termini dell’ingaggio, che non rappresenteranno un problema. Più che altro, a seconda della tempistica di chiusura dell’affare e ovviamente anche del cammino che l’Inter farà qui in Usa, Chivu e i dirigenti decideranno se farlo sbarcare subito negli States, sfruttando la finestra che permette di tesserare giocatori anche dopo i gironi".

