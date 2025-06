Sono ore decisive per il trasferimento di Bonny all'Inter dal Parma. La trattativa è ormai arrivata al traguardo, stando a quanto si apprende da Sport Mediaset. Tanto che, riferisce l'emittente, il calciatore lunedì dovrebbe svolgere le visite mediche, prima di porre la propria firma sul contratto con i nerazzurri. Che ora vagliano le successive mosse in attacco.

Secondo ultime indiscrezioni, dopo aver abbandonato la pista Hojlund, infatti, il reparto potrebbe essere completato da un calciatore in grado di saltare l'uomo. Uno alla Nico Paz, per intendersi. Ma arrivare all'argentino del Como, come noto, non sarà affatto facile, anche a causa del fatto che sul calciatore c'è il controllo del Real Madrid.