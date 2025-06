Bonny al momento è in vacanza, ma non certo giù di fisico: una settimana di allenamenti seri sarebbe considerata sufficiente per avvicinarsi al giusto livello

L'Inter stringe per Ange-Yoan Bonny e vuole addirittura provare ad averlo a disposizione già per il Mondiale per Club. Ecco cosa filtra secondo La Gazzetta dello Sport: "Il regolamento del Mondiale permette un massimo di sei modifiche tra il 27 giugno e il 3 luglio, con due nuovi da aggiungere all’occorrenza.

Bonny al momento è in vacanza, ma non certo giù di fisico: una settimana di allenamenti seri sarebbe considerata sufficiente per avvicinarsi al giusto livello e per dare subito una mano dalla panchina. Tradotto, se si chiudesse presto la partita sul contratto e l’emergenza nell’attacco nerazzurro fosse sempre la stessa, non sarebbe utopia pensare a un viaggio intercontinentale, magari in vista degli ottavi segnati in calendario tra il 30 o l’1 luglio".