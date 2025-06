Bonny al Mondiale per Club con l’Inter? “Possibile, ecco lo scenario”

L'Inter sta lavorando per chiudere il prima possibile la trattativa con il Parma per Bonny e permettere a Cristian Chivu di avere al più presto un'alternativa

L'Inter sta lavorando per chiudere il prima possibile la trattativa con il Parma per Bonny e permettere a Cristian Chivu di avere al più presto un'alternativa in attacco.