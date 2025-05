"Che si tratti di un ragazzo di talento con ampi margini di miglioramento (e non potrebbe essere diversamente visto che ha soltanto ventuno anni) lo testimoniano le numerose richieste per il suo cartellino arrivate quest’anno al Parma. Bonny ha un contratto con il club emiliano fino al 2027, ma la sua crescita in termini di valore è stata davvero notevole: dai 5 milioni d’inizio stagione si è giunti ai 20 milioni di oggi. C’è la fila, fuori dalla sede di Collecchio, per averlo. In primis, proprio il Napoli che ha spesso mandato osservatori per seguirlo e pare abbia anche formulato un’offerta al Parma. E poi c’è l’Inter, che lo tiene monitorato nonostante pare non abbia ancora parlato di soldi con i dirigenti del presidente Kyle Krause. Inoltre, a corteggiare Bonny, i soliti club della Premier League, a cominciare dal Chelsea che si è mosso con decisione. Lui, per il momento, si tappa le orecchie e cerca di trovare la concentrazione giusta per centrare l’unico obiettivo che ha in testa: la salvezza del Parma", aggiunge il quotidiano.