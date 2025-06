"Bonny, nell’attesa, si prepara. In questi giorni è a Ibiza, ma le sue giornate non sono solo mare, spiaggia e sole. L’attaccante si sta allenando con un preparatore atletico di sua fiducia, Alex Frustaci. Non è mai stato fermo, non ha perso la condizione, svolge quotidianamente allenamenti sulla forza e sull’esplosività, insomma nel momento in cui l’Inter dovesse convocarlo per gli Stati Uniti non partirebbe da zero. E infatti non vede l’ora che accada. Bonny ha messo l’Inter davanti a ogni altra destinazione. È gestito da Federico Pastorello, lo stesso gruppo di lavoro che ha portato l’ex tecnico Simone Inzaghi all’Al Hilal. E al suo agente, il francese, ha sempre espresso la sua preferenza per la destinazione nerazzurra, anche quando si era affacciato il Napoli per chiedere informazioni. A maggior ragione il suo desiderio è chiaro adesso, in virtù del fatto che in nerazzurro ritroverà proprio Chivu, suo grande estimatore: su 13 panchine al Parma, il tecnico romeno ha schierato il francese in tutte le partite, di cui 12 volte dal primo minuto", si legge su La Gazzetta dello Sport.