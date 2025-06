Bonny è un calciatore che l’Inter aveva individuato prima dell’arrivo di Chivu. A lungo il d.s. Ausilio e il presidente Marotta avevano accarezzato l’idea di chiudere il colpo prima del via del Mondiale per club, ma i tempi erano troppo stretti. In fondo, giusto un rinvio. Il club sta ragionando proprio in queste ore se far viaggiare adesso il giocatore negli Stati Uniti: probabile che si aspetti, in ogni caso, l’esito degli ottavi con il Fluminense. Anche perché, in attacco, è ormai prossimo il ritorno di Thuram: Marcus sarà a disposizione già da lunedì per sfidare Thiago Silva", scrive La Gazzetta dello Sport.