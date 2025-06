L'Inter sembra sempre più vicina a chiudere la trattativa per Bonny. È il francese il primo rinforzo che avrà Chivu per il reparto offensivo. Come spiega la Gazzetta di Parma, "c'è già l'accordo tra club e giocatore per un contratto quinquennale da due milioni di euro a stagione più bonus che, però, deve ancora trovare l'intesa con la dirigenza crociata. L'offerta dei nerazzurri è di 22 milioni più bonus, la richiesta del Parma non scende sotto i 25 poi le due società si dovranno sedere attorno al tavolo per discutere anche sui termini di pagamento".