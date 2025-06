"L’Inter ne è sicura, Bonny può compiere ancora uno step di crescita ed è questo il motivo che ha spinto i nerazzurri a trattare con il Parma. Il prezzo del francese però non è banale, i ducali lo valutano 25 milioni di euro, non trattabili. Da viale della Liberazione hanno provato a capire se si potesse inserire nella trattativa una contropartita che potesse ridurre la parte cash: picche. Secondo indiscrezioni, Ausilio e Baccin avrebbero proposto Sebastiano Esposito nell’affare, attribuendo al classe 2002 una valutazione di circa 7 milioni di euro. I gialloblu apprezzano il calciatore ma al momento hanno fatto sapere che intendono slegare l’eventuale trattativa di Esposito da quella che riguarda Bonny, che vorrebbero chiudere con solo corrispettivo in denaro.

Ecco perché nel frattempo il Napoli ha trovato il tempo di infilarsi e provare a capire se ci fossero ancora margini per inserirsi come terzo incomodo. Gli azzurri hanno la forza economica per chiudere i conti in poche ore ma se non l’hanno fatto è perché Bonny si vede a Milano e ha già stretto un accordo con i nerazzurri. L’Inter però adesso dovrà lavorare per adeguare l’offerta al Parma e trovare una soluzione alternativa a Esposito che, ribadiamo, può interessare al Parma, ma magari in prestito con diritto. Per Bonny, invece, sono necessari circa 25 milioni di euro e nel giro di una settimana Ausilio dovrà far recapitare l’offerta giusta agli emiliani", si legge.