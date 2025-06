Il nome sul taccuino dell'Inter per rinforzare l'attacco è quello dell'attaccante francese classe 2003 in forza al Parma

Gianni Pampinella Redattore 18 giugno 2025 (modifica il 18 giugno 2025 | 10:02)

Il nome sul taccuino dell'Inter per rinforzare l'attacco, è quello di Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003 in forza al Parma. Una promessa che ha colpito subito il neo allenatore nerazzurro Cristian Chivu che l’ha intravisto come una nuova gemma da plasmare.

"Il nuovo tecnico ha colto subito il talento puro e un po’ selvaggio di questo 21enne francese, vagamente simile al Marcus Thuram degli inizi, e ha iniziato a sgrezzarlo nel finale di stagione. Vorrebbe finire l’opera in nerazzurro e i dirigenti intendono accontentarlo presto. Sono pronti a inserire anche una contropartita, se servisse a sbloccare. Al Parma, ad esempio, seguono con interesse Sebastiano Esposito. Il fratello di Pio è solo uno dei giovani interisti in discussione sul tavolo intercontinentale, ma intanto sarà assai utile durante il Mondiale alle spalle della ThuLa. Da parte sua, Seba sarebbe ben disposto a ripartire da un club di A con ambizione di crescita. Il Parma pare disegnato a pennello", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"L’argomento è in fase di approfondimento, con una ottima e solida base di partenza. Di certo c’è che Bonny ha detto un sì convinto al salto di carriera in nerazzurro. E poi i problemi di Taremi accelerano le operazioni, che potrebbero essere chiuse in anticipo rispetto al previsto. Tra l’altro, il regolamento del Mondiale permette un massimo di sei modifiche tra il 27 giugno e il 3 luglio".

"I club potranno sostituire dei giocatori nella lista definitiva, ma anche aggiungere altri due nuovi alla bisogna. Non facile nel caso di Bonny, ma neanche impossibile. In generale, però, l’Inter pensa al francesino per un orizzonte più lungo di questa singola competizione e potrebbe avvicinarsi ai 25 milioni richiesti dal Parma con una offerta articolata. Una delle carte è proprio Esposito, ma a monte potrebbero essere decisivi i bonus, già in discussione, legati alla crescita del centravanti".

