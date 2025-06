Non è più un mistero che l'Inter abbia messo gli occhi su Bonny. L'attaccante del Parma è in cima alla lista dei desideri di Piero Ausilio, che già da mesi lo sta monitorando con attenzione. Sul tema torna anche Calciomercato.com: "Il Parma non vuole mollare sulle richieste economiche già presentate all'Inter nella ormai famosa cena milanese che ha visto presenti Marotta, Ausilio e Cherubini. 25 milioni di euro per il costo del cartellino, e si può lavorare eventualmente sui bonus, ma non sulle contropartite che dovranno essere trattate come operazioni a parte (Sebastiano Esposito è il nome più caldo)".