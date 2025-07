"In primis quella di Asllani: l’Inter vorrebbe ricavare una cifra tra i 18 e i 20 milioni. Una valutazione elevata, che ha spaventato la Fiorentina, un club che si era avvicinato in termini di interesse all’albanese. È in atto un vero e proprio braccio di ferro tra l’Inter e il centrocampista, che accetta solo destinazioni italiane. Ma così facendo complica i piani del club, che vorrebbe una cessione a titolo definitivo. E non sono molti i club della nostra Serie A che possono avvicinarsi ai 18-20 milioni richiesti".

"Tutto fermo, al momento, anche per quanto riguarda Taremi. Sull’iraniano è al lavoro l’agente Pastorello: fredda la possibilità di un ritorno al Porto, l’ingaggio da 3 milioni netti non è un ostacolo banale da superare, per questo si cercano soluzioni in Inghilterra (Fulham e West Ham) oppure in Turchia (Besiktas). Chiusura su Sebastiano Esposito: l’attaccante sa di dover partire, fin qui ha collezionato interessi da mezza Serie A ma nessuno è ancora arrivato a offrire all’Inter i 7 milioni di euro richiesti. L’attaccante ha un contratto in scadenza tra 12 mesi: la cessione è di fatto obbligata, i prossimi giorni dovrebbero portare novità in questo senso".