Ademola Lookman continua a essere separato a distanza con l’Atalanta. L’attaccante ha già l’accordo con l’Inter e vuole trasferirsi a Milano, ma manca l’intesa tra i due club. Ecco cosa sta succedendo davvero secondo Il Giorno.
Inter-Atalanta, braccio di ferro per Lookman: cosa sta succedendo davvero
Ademola Lookman continua a essere separato a distanza con l'Atalanta: ecco cosa sta succedendo davvero
“L’Atalanta continua ad attendere offerte da almeno 50 milioni dall’Inter, in vantaggio avendo già un accordo col giocatore per un quinquennale da 4 milioni d’ingaggio. Oppure, se l’offerta di Marotta non dovesse arrivare, da altri club interessati.
Dal Napoli che resta alla finestra senza farsi avanti all’Arsenal, giusto per incrociare un altro protagonista londinese in questo giallo di mercato tutto ‘made in London’”, si legge.
