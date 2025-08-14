Ademola Lookman continua a essere separato a distanza con l’Atalanta: ecco cosa sta succedendo davvero secondo Il Giorno

Ademola Lookman continua a essere separato a distanza con l’Atalanta. L’attaccante ha già l’accordo con l’Inter e vuole trasferirsi a Milano, ma manca l’intesa tra i due club. Ecco cosa sta succedendo davvero secondo Il Giorno.