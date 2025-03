“Rimpianti? No... È stata una decisione che mi ha spronato a dimostrare che qualcuno si era sbagliato. Ma per me resta un’esperienza fantastica: ho vinto due campionati e una Supercoppa e trovato tanti amici. C’era anche Adorante, che sta facendo grandi cose proprio nella Juve Stabia. Strano vero?”.L’Inter lo aveva ceduto subito a titolo definitivo per 75mila euro alla Spal.