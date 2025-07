Nuova e seria pista di mercato per Aleksandar Stankovic, che può lasciare l'Inter: a parlarne è il noto giornalista Sacha Tavolieri

Nuova e seria pista di mercato per Aleksandar Stankovic. Come riportato su X dal noto giornalista Sacha Tavolieri, esperto di mercato, il Club Brugge è seriamente interessato a Stankovic per sostituire Ardon Jashari. C’è infatti la possibilità che quest’ultimo lasci il club, lo vuole il Milan.