L'esterno dell'Inter Buchanan, lo scorso anno in prestito al Villarreal, potrebbe giocare in Serie il prossimo anno. Sulle sue tracce il Sassuolo che pensa anche a un altro giocatore nerazzurro:

Come spiega il Corriere dello Sport, "Il canale con l’Inter è aperto, anche per il consolidato rapporto tra Carnevali e Marotta. Di mezzo non c’è solo Buchanan, attorno al quale girano anche le cifre ma non si sarebbe pronunciato il giocatore, perché nella lista degli interessati a Pio Esposito si è iscritto anche il Sassuolo".