Operazione rilancio. Per un futuro, magari, ancora tinto di nerazzurro. Tajon Buchanan riparte dal Sassuolo, dopo un’esperienza all’Inter fatta di poche luci e tante ombre. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri mantengono la recompra del cartellino, per non perdere del tutto il controllo su un calciatore che indubbiamente ha mostrato delle qualità. Del resto, però, l’investimento fatto su Luis Henrique in estate, sul quale tutti a Milano credono ciecamente, dà un chiaro indirizzo al futuro della fascia destra. Scrive la rosea:

“L'esterno canadese, dopo aver trascorso 6 mesi ombrosi a Milano, ha deciso insieme all'Inter di ripartire dal Sassuolo. A fine stagione, però, il Villarreal ha scelto di non esercitare il diritto riscatto fissato a 13 milioni e così Buchanan è rientrato a Milano per ripartire nuovamente, questa volta con destinazione Serie A”.

“Avendolo pagato più di 7 milioni un anno e mezzo fa, l'Inter voleva evitare di cederlo a meno: trasferimento a titolo definitivo al Sassuolo per una cifra esattamente tra i 7 e gli 8 milioni e diritto di recompra riservato all'Inter. Quando impiegato davvero, Buchanan aveva stupito e infatti negli ultimi mesi ha attirato l'attenzione di diversi club: in primis proprio quello del Sassuolo, che ieri ha superato la concorrenza di Villarreal (che se lo sarebbe ripreso ma a cifre più contenute rispetto ai 13 milioni fissati per il diritto di riscatto), Eintracht Francoforte e Brentford. E così, in attesa di capire quale sarà il futuro di Dumfries, l'Inter si priva del suo vice. Ma non definitivamente. Del resto, il mercato ha portato anche Luis Henrique che al Mondiale non avrà brillato, ma il club ci crede ciecamente”.