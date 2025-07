Tajon Buchanan è un obiettivo del Sassuolo: sono ripartiti in queste ore i contatti tra i neroverdi e l’Inter per il canadese

Tajon Buchanan è un obiettivo del Sassuolo per rinforzare la squadra di Fabio Grosso. Sono ripartiti in queste ore i contatti tra i neroverdi e l’Inter per il canadese, fa sapere Alfredo Pedullà sul suo sito.