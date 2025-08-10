La trattativa tra Cagliari e Inter per l’arrivo di Sebastiano Esposito è ancora in fase di definizione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, al momento manca il via libera definitivo per il trasferimento dell’attaccante nerazzurro ai rossoblù.
La trattativa tra Cagliari e Inter per l’arrivo di Sebastiano Esposito è ancora in fase di definizione
Nonostante ciò, il Cagliari sembra deciso a chiudere l’affare: la società sarda ha infatti già prenotato le visite mediche per l'attaccante nella mattinata di domani, segnale chiaro dell’intenzione di accelerare la chiusura dell’operazione non appena arriverà l'ok definitivo.
