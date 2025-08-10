FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Cagliari, manca l’ok definitivo per l’arrivo di Esposito. I rossoblù hanno già…

calciomercato

Sky – Cagliari, manca l’ok definitivo per l’arrivo di Esposito. I rossoblù hanno già…

Sky – Cagliari, manca l’ok definitivo per l’arrivo di Esposito. I rossoblù hanno già… - immagine 1
La trattativa tra Cagliari e Inter per l’arrivo di Sebastiano Esposito è ancora in fase di definizione
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

La trattativa tra Cagliari e Inter per l’arrivo di Sebastiano Esposito è ancora in fase di definizione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, al momento manca il via libera definitivo per il trasferimento dell’attaccante nerazzurro ai rossoblù.

Sky – Cagliari, manca l’ok definitivo per l’arrivo di Esposito. I rossoblù hanno già…- immagine 2
COMO, ITALY - JULY 26: Sebastiano Esposito of FC Internazionale arrives for the Training Session at Appiano Gentile on July 26, 2025 in Como, Italy. (Photo by FC Internazionale/Inter via Getty Images)

Nonostante ciò, il Cagliari sembra deciso a chiudere l’affare: la società sarda ha infatti già prenotato le visite mediche per l'attaccante nella mattinata di domani, segnale chiaro dell’intenzione di accelerare la chiusura dell’operazione non appena arriverà l'ok definitivo.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA